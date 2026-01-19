Durante este lunes y con la supervisión de la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, se llevó a cabo una recorrida por los trabajos de puesta en valor del Museo de Artes Visuales Víctor Roverano, ubicado en Rivadavia 498, en el centro de la ciudad, que se realiza con fondos propios.

“Recorrimos la obra que se está realizando en el Museo de Artes Visuales Víctor Roverano financiada 100% con fondos municipales. Este espacio histórico de nuestra ciudad, resguarda más de 600 obras y forma parte de la identidad cultural de Quilmes. Las mejoras edilicias, cambio de techo, renovación de cielorrasos, reparación de paredes, reorganización del acervo y acondicionamiento de espacios, buscan fortalecer el cuidado del patrimonio y garantizar mejores condiciones para su conservación y exhibición”, sostuvo Eva Mieri, acompañada por la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez.

Por su parte, Ramírez expresó: “El museo es un espacio abierto donde su patrimonio va a estar exhibido al público en un salón preparado para ese fin y que pueda ser visto por todas las quilmeñas y quilmeños. Además se encuentra abierta una convocatoria cuya propuesta es ampliar el universo de artistas participantes permitiendo al público asistir a diversas actividades”.

Vale recordar que el Museo Víctor Roverano es un espacio creado en 1944, con un acervo patrimonial de más de 600 obras. Su colección reúne piezas de artistas locales, regionales y nacionales, constituyendo un importante patrimonio cultural para la identidad de la ciudad. Actualmente se avanzó en su puesta en valor, consolidando a la Sala 1 como espacio de exhibición del acervo y desarrollando muestras que permitieron visibilizar obras históricas.

Los trabajos en ejecución contemplan una mejora en las condiciones generales del edificio, y un fortalecimiento del resguardo y la visibilidad del patrimonio. Las tareas incluyen un cambio de techo y zinguería; renovación de cielorrasos; separación física y funcional respecto del área de Talleres Barriales; reparación de paredes con humedad; acondicionamiento del depósito, y resolución de problemas de cañerías en los baños.

Asimismo, se está reorganizando el espacio destinado al acervo patrimonial, ampliando el sector conocido como “la pecera”, reutilizando los elementos existentes y demoliendo una pared para aumentar su superficie interna. En paralelo, junto al equipo de Arte Público y Muralismo, se está realizando el mantenimiento anual del edificio, que incluye limpieza general, pintura, la implementación de nuevos paneles expositivos y ajustes en la instalación eléctrica. Participó también de la actividad el director general de Políticas Socioculturales, Leandro Cepeda