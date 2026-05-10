Lanús Gobierno informa que del lunes 11 al sábado 16 de mayo se realizará una nueva edición del operativo ¡Ambiente Sí! en diversos espacios públicos del distrito, con el objetivo de que las vecinas y los vecinos puedan acercar materiales reciclables y participar de acciones orientadas al cuidado del ambiente. Las jornadas se harán de lunes a viernes de 10 a 13, mientras que el sábado será de 10 a 17.

El cronograma comenzará el lunes 11 en las plazas Mariano Moreno (avenida Hipólito Yrigoyen N° 6200) y Alajarín de Remedios de Escalada (Coronel Rauch N° 3520). El martes 12, el operativo estará presente en la plaza Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, Lanús Este) y en el Parque Lineal (avenida General Pinto N° 4700, Monte Chingolo).

Para el miércoles 13, las postas funcionarán en el barrio Obrero (Chaco y Coronel Murguiondo, Valentín Alsina), en las plazas Constitución (avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 3000, Valentín Alsina) y Arias (Carlos Gardel N° 1300, Lanús Oeste).

El jueves 14, la propuesta se desarrollará en las plazas Sarmiento (avenida 9 de Julio N° 1900, Lanús Este) y Ricardo Rojas (Bustamante N° 900, Gerli). En tanto, el viernes 15 continuará en la plazas San Martín (Santiago Plaul N° 1900) y Capitán de Los Andes de Lanús Oeste (avenida Hipólito Yrigoyen N° 3863).

El cierre será el sábado 16 en la plaza Auyero (Ramón Cabrero y Córdoba, Remedios de Escalada), donde las ciudadanas y los ciudadanos podrán acercarse de 10 a 17.

En cada punto se recibirán materiales reciclables limpios y secos como vidrio, plástico, cartón, metales y papel. Además, se entregarán semillas de temporada y se podrán acercar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Cabe recordar que, en caso de lluvia, las actividades quedarán suspendidas.