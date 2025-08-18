Ayer domingo, el empresario Carlos "Cocho" Giulianetti, candidato a presidente por la Agrupación Plateada, agarró leo teléfono y se comunicó con el actual titular de Quilmes Atlético Club, Mateo Magadan, con una propuesta realmente sorprendente.

Debido a la delicada situación del equipo en la tabla de posiciones, Giulianetti propuso lo siguiente: Si la Agrupación Plateada fuera la única lista en presentarse mañana, martes 19 de agosto, el equipo de trabajo liderado por los ex futbolistas Miguel Caneo y Adrian Giampietri se hiciera cargo del fútbol del club a partir del miércoles 20.

Sin embargo, la respuesta de Magadan fue categórica: "Nosotros no nos vamos hasta el último día de gestión".

PD: Además, en las últimas horas circula un rumor en Quilmes sobre la posible unión de Magadan y la Agrupación Celeste disidente para presentar una lista conjunta. Queda por ver si esta información se confirma o si se trata de una especulación más en el Mundo Cervecero.