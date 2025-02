A horas que el gobierno de Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias, la diputada Nacional de Avellaneda, Mónica Litza, reclamó el tratamiento del Presupuesto 2025.

“El Gobierno de Mieli moviliza al Congreso de la Nación en sesiones extraordinarias y no trata el presupuesto que es la Ley de leyes. No olvidemos que el año pasado Mieli gobernó con un presupuesto prorrogado y este año –aparentemente- ocurriría lo mismo”, afirmó Litza.

Tras explicar que desde hace tiempo parte de la oposición reclama el tratamiento del Presupuesto, la legisladora del Frente Renovador resaltó la importancia para “la vida de todos los argentinos”.

“Si no tenemos Presupuesto la discrecionalidad del Presidente es absoluta, y no puede sentarse como dueño de la hacienda pública. Acá se han recortado medicamentos oncológicos, programas de salud, a las universidades, a los jubilados y no hay explicación de a dónde está yendo ese brutal ajuste que hace Milei en muchísimas áreas del Estado”, cuestionó Litza.

Al finalizar, la Diputada de Avellaneda destacó que “el Gobierno dice que se va a ahorrar 15 mil millones de pesos, pero no dice que va a hacer con esos fondos que se ahorrarían con la suspensión de las PASO”.