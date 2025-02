El concejal oficialista y miembro del Ateneo Néstor Kirchner, Ezequiel Arauz y la agenda que se viene arrancando el año 2025:

-¿Iniciando un año electoral con que expectativas?

Todavía faltan definiciones respecto a modalidad y tipo de votación. Por supuesto trabajamos para que los quilmeños y las quilmeñas sigan acompañando el proyecto de gestión que se inició con Mayra en 2019 y que se refrendó tres veces en las urnas, la última logrando más de la mitad de los votos incluso en un escenario negativo a nivel nacional. A partir de esos votos, seguimos defendiendo a la figura de Cristina como central para reconstruir el país que nos va a dejar este gobierno tan destructivo.

-¿Cómo impactan las decisiones de Milei en Quilmes?

El ajuste enorme para sostener lo que llaman déficit cero apunta sobre los jubilados y los trabajadores pero también y especialmente sobre las provincias y municipios. En términos de fondos para seguridad, obra pública, infraestructura en general ausencia y retiro del estado nacional en cuestiones básicas, como servicios públicos. En suma, todo eso ya empieza a sentirse en lo local. Es inevitable.

-¿Cómo se enfrenta ese escenario?

Es inmenso el esfuerzo administrativo y político que hace la gestión y también un muy valorable acompañamiento de los vecinos, porque las obras en Quilmes desde 2019 se concretan, son palpables. Quilmes no votó a Milei y su motosierra en ninguna de las tres votaciones del 23, pero igual se siente y golpea fuerte. En ese sentido, Mayra dio en los últimos meses, continuidad a obras que quedan para siempre como los jardines de La Paz y IAPI, las pileta semiolímpica de Solano, además de plazas y parques, en fin, tratar por todos los medios a la mano de seguir manteniendo la calidad de la gestión en momentos muy complicados y a la vez, apuntar al trabajo y el movimiento más básico de economía local.

-¿Cómo es la relación con los dirigentes locales de La Libertad Avanza?

Hacen un juego cínico donde exigen a la gestión local cuestiones que el gobierno nacional no hace de ninguna manera. O se comprometen públicamente a gestionar ante su gobierno cosas para nuestro distrito, y no logran nada o directamente montan un show personal de indignación prefrabricada, sin la menor relación con la realidad y las posibilidades reales de un distrito municipal. Hay muchísimo desconocimiento. También los vemos que hacen reuniones y se sacan fotos, traen, reflotan y testean candidatos, algunos que no conocen nada de Quilmes otros malos muy conocidos. Pareciera que ninguno les convence. Mientras, y esto no se dice mucho, las oficinas de agencias nacionales son cajas de pago político y tienen un nivel de gestión nulo sobre problemáticas que afectan a nuestros vecinos.