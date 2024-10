El Senador Emmanuel Santalla le entregó una placa en reconocimiento al médico pediatra Rubén Sosa, personalidad destacada de la Provincia de Buenos Aires. Del evento, llevado a cabo en la Universidad Nacional de Avellaneda, participaron pacientes, colaboradores y su familia.

Por iniciativa del Senador kirchnerista Emmanuel Santalla, el Dr. Rubén Sosa fue declarado personalidad destacada de la Provincia de Buenos Aires, y en ese marco se le hizo entrega de una placa en reconocimiento. “Además de ser una fuente de inspiración, el Dr. Sosa es una fuente de consulta permanente” indicó Santalla, quien recordó que fue paciente del pediatra en sus primeros años de vida.

En cuanto a su labor legislativa, Santalla viene promocionando leyes y proyectos que se relacionan con las infancias y sus entornos. “¿Qué futuro puede tener una sociedad que no se ocupa de sus niños y niñas?” interpeló el legislador, quien logró la sanción de la Ley de Infancias Respetadas en las Asociaciones Civiles, la Ley de Capacitación en TEA y Neurodiversidades para las escuelas bonaerenses, y la media sanción del proyecto de restricción de uso de pantallas en las escuelas primarias (excepto cuando lo solicita la/el docente con fines pedagógicos).

El Senador Santalla y el Dr. Sosa comparten la preocupación de uno de los efectos del uso de pantallas en nuestros niños, que es la ludopatía infantil. En tal sentido, el Dr. Sosa anunció que tras la barrileteada del próximo 27 de Octubre (para visualizar a pacientes de enfermedades poco frecuentes –EPOF-), la edición del próximo año será sobre ludopatía infantil.

Sosa se mostró emocionado por el reconocimiento, aunque aclaró que recibir premios le causa “mucha vergüenza” y los acepta desde el verdadero significado de la palabra, como un “punto de partida”, recordando que fue el Dr. Rene Favaloro quien se lo enseñó cuando le entregó su primer premio literario en 1983. “Si me dan un premio y creo que me lo dan por lo que ya hice, entonces estoy perdido. La única forma de recibirlo es pensando que es lo que voy a hacer por delante”, afirmó.

Asimismo el Dr. Sosa recordó, conmovido: “hoy mi hija Laura cumpliría 29 años. Le dedico este día a ella, y a todos los que no están, pero nos acompañan flotando por acá” y reivindicó el rol de los pacientes en relación a la tarea de trabajar la salud. “Sin los pacientes, los médicos no tendríamos razón de ser. No seríamos nada”

Por eso advirtió que su ponencia sería en voz de sus pacientes y no en la suya. Así tomaron la palabra e hicieron intervenciones que iban desde la relación médico-paciente, a las relaciones con la comunidad, las enfermedades poco frecuentes, y la situación del sistema de salud en contexto actual.

“Hoy acá hay un resumen de lo que es mi vida: Pacientes, familia, maestros, motoqueros. Gente muy solidaria. Yo siempre digo que la vida la medimos en latidos que tenemos para gastar, no en años. Y nosotros decidimos en qué gastamos cada latido. Y estas personas, los invierten en este tipo de actividades solidarias” afirmó Sosa, reivindicando el valor de todxs lxs que trabajan y colaboran para mejorar la salud de cada paciente.

Rubén Sosa es un destacado médico pediatra, infectólogo, escritor y docente de la ciudad de Avellaneda, con una vasta trayectoria reconocida tanto nacional como internacionalmente.

Desde 1994 impulsa sus ya reconocidas “barrileteadas” como compromiso con la promoción de la salud, para unir a la comunidad y fomentar la solidaridad, la empatía y el cuidado de las infancias.

Cada barrileteada propone una consigna destinada a favorecer la sensibilización social sobre una temática específica: la donación de órganos, la prevención del abuso sexual infantil, la visibilización de las enfermedades poco frecuentes (EPOF) y los trastornos del espectro autista (TEA), son solo algunos de los temas difundidos por esta iniciativa.

El próximo año el tema convocante será la ludopatía infantil, problemática abordada con gran preocupación por el Senador Emmanuel Santalla, quien fue concluyente al referirse a ella y al proyecto de regulación de pantallas en escuelas primarias: “nos quieren naturalizar la ludopatía infantil”, advirtió.