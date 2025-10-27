En una jornada electoral que confirmó la tendencia a la polarización, la fuerza local Fuerza Patria (FP) se impuso nuevamente en Avellaneda, aunque con un margen significativamente reducido frente al avance de La Libertad Avanza (LLA).

El espacio encabezado por Jorge Taiana, que contó con el respaldo del intendente Jorge Ferraresi, obtuvo el 47,32% de los votos, lo que se traduce en 95.148 sufragios. Sin embargo, este resultado marca una fuerte caída de más de 14 puntos respecto al 62,04% que FP había cosechado en la elección de septiembre.

En contraste, La Libertad Avanza protagonizó un crecimiento notable. La fuerza liberal alcanzó el 36,05% del electorado (72.497 votos), subiendo 8,52 puntos en relación a su desempeño anterior (27,53%). Este reacomodamiento del voto achicó la diferencia entre el primero y el segundo a solo 11,27 puntos.

El intendente Jorge Ferraresi celebró la victoria, destacando la continuidad del respaldo local a su espacio. “Avellaneda volvió a elegir defender el futuro con Fuerza Patria. En nuestra ciudad, ganamos con un 47% de los votos sobre el 35% de la segunda fuerza. Es tiempo de pensar el país del futuro y reflexionar acerca de lo que pide nuestro pueblo”, expresó.

Sin embargo, el análisis del escrutinio subraya un reordenamiento del panorama político en Avellaneda:

• Polarización al Alza: El voto se concentró fuertemente en FP y LLA.

• Tercera Fuerza: El Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) se consolidó como la tercera fuerza con el 5,27% (10.614 votos), logrando también un leve crecimiento.

• Fuerzas Menores: El resto de las agrupaciones, como Alianza Provincias Unidas y Propuesta Federal para el Cambio (ambas con 2,47%), no lograron superar el 3% del total.

Con estos números, el distrito se encamina hacia una competencia de dos polos más ajustada, con un electorado que ha comenzado a redistribuir su apoyo entre el oficialismo local y la propuesta liberal en el conurbano sur.