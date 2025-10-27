Fuerza Patria, liderada por la intendenta Mayra Mendoza, obtuvo una victoria significativa en las elecciones de Quilmes, superando el 45% de los votos según los resultados del escrutinio. La fuerza política logró imponerse con una diferencia cercana al 8% respecto a La Libertad Avanza, que quedó en segundo lugar.

Resultado

- Fuerza Patria: 45,74% de los votos (148.977 sufragios)

- La Libertad Avanza: 37,83% de los votos (123.164 sufragios)

- Diferencia: casi 8 puntos porcentuales a favor de Fuerza Patria

El resultado ratificó el respaldo del electorado quilmeño a la gestión local y refuerza el liderazgo de Fuerza Patria en uno de los distritos más importantes del sur del conurbano bonaerense. La jornada electoral se desarrolló con normalidad en todo el municipio, aunque con una participación más baja que en la elección de septiembre.

Con este triunfo, Fuerza Patria consolida su presencia territorial y se posiciona como una fuerza política relevante en la región. Las demás fuerzas políticas comenzarán a analizar los resultados y su desempeño en las distintas mesas del distrito.