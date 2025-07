Con la presencia de la jefa de Gabinete, Magdalena Sierra, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés ‘Cuervo’ Larroque, la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia y la directora Provincial de Juventudes, Ayelén López, la ceremonia se desarrolló en el predio del Parque La Estación y contó con la participación de gran cantidad de chicos y chicas de distintas sedes del Envión.En primer lugar, las autoridades fueron parte de un streaming con formato de entrevista donde dialogaron con lxs jóvenes.Luego, recorrieron los stands y charlaron con los chicos y chicas que les detallaron cada emprendimiento. Durante la visita por el stand de Avellaneda, los funcionarios fueron parte de una experiencia inmersiva audiovisual.Más adelante, durante el acto se hizo entrega de una placa de reconocimiento al ex intendente de Avellaneda y ex ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Baldomero “Cacho” Álvarez, creador del programa Envión.Ferraresi rememoró los orígenes del programa en Avellaneda, agradeció la mirada de Álvarez para su creación, y al mismo tiempo compartió: “Axel fue un pibe como ustedes, que llegó a lo más alto y nunca se olvidó de dónde viene. Él va a forjar el futuro que ustedes se merecen”.“Con el Envión hacemos más Estado”, expresó por su parte Kicillof. “En la Provincia sabemos que nadie se salva solo. Acá hay pibes que defienden lo que tienen”, continuó el Gobernador y subrayó: “En esta Provincia no queremos motosierra”.Asimismo, Larroque comparó el Envión como un “segundo hogar” y señaló que“hoy hay 73 mil becas de Envión”. “Necesitamos más recursos pero Milei se los saca a la Provincia. Cuando ustedes vayan a votar, el mensaje tiene que ser claro: queremos más Envión en la Provincia”, concluyó.Previo al festejo del Envión, Ferraresi, Sierra y la secretaria de Desarrollo Social local, Romina Barreiro, visitaron el "Almacén Comunitario Suipacha", ubicado en Calle 6 esquina San Lorenzo, entre Campichuelo y Caxaraville, Villa Domínico. Acompañados por el subsecretario de Economía Popular, Daniel Menendez, y el secretario ejecutivo del IPFL, Ezequiel Berrueco, recorrieron el local que ofrece gran variedad de productos a precios accesibles y funciona de lunes a viernes, de 8 a 16, y sábados, de 9 a 16 horas.