El abogado quilmeño Carlos Quirós, fue distinguido en el Senado de la Nación con el DIPLOMA DE HONOR de dicha Cámara por su trayectoria y compromiso con los mas altos valores de la solidaridad, la justicia y el bien común.
Dicha ceremonia se llevo a cabo en el Salón Azul del Congreso de la Nación el pasado 16 de septiembre, siendo otorgado dicho galardón por Senadora Nacional Anabel Fernández Sagasti quien acompaña a la Asociación Civil No Mas Hambre y Casa Justina.
Se encontraban presentes, entre otros, el Gobernador de la Pcia de La Rioja, Ricardo Quintela; el ex Senador Juan Carlos Marino (autor de Ley Justina), los Diputados Lucia Ianez, y Daniel Arroyo, entre numerosos miembros de los gobiernos de Rio Negro, Mendoza, Salta, Pcia de Buenos Aires, como así también legisladores y miembros de la sociedad civil.
Abogado quilmeño fue reconocido por el Senado Nacional
