El jueves 2 de octubre, Lanús Gobierno llevará adelante una Ronda de Negocios con el objetivo de incentivar los intercambios comerciales en el distrito. La jornada será gratuita y se realizará en el Auditorio Hugo del Carril (Yrigoyen 3863, Lanús Oeste) a las 9 horas.

Al encuentro, asistirán representantes de PyMEs locales, grandes empresas y cooperativas de la ciudad. En ese marco, podrán generar contactos y explorar diferentes oportunidades para vender o ampliar sus mercados como la construcción de alianzas estratégicas.

Las personas que quieran formar parte de esta reunión deberán enviar un mail al correo electrónico [email protected] hasta el 22 de septiembre.