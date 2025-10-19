Desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de octubre, Lanús Gobierno instalará nuevas postas saludables en distintas plazas del distrito. Estos espacios funcionarán de 10 a 13 horas y ofrecerán controles médicos gratuitos, atención profesional y actividades físicas para las vecinas y los vecinos, sin necesidad de turno previo.

Durante las jornadas se podrá acceder a:

Toma de signos vitales, control de peso y talla.

Talleres de alimentación saludable.

Actividad física grupal: caminatas guiadas, ejercicios de bajo impacto y circuito activo a cargo de profesores de educación física.

Charlas informativas sobre el acceso al sistema de salud y programas de acceso a la medicación.

Juegos y actividades lúdicas saludables.

Turnos para nutrición.

Los días, horarios y lugares serán los siguientes:

Lunes 20 de octubre

Plaza Alajarin

Coronel Rauch 3520, Remedios de Escalada

Martes 21 de octubre

Plaza Leandro N. Alem

Ramón Cabrero 4201, Monte Chingolo

Miércoles 22 de octubre

Plaza San Martín

Enrique Fernández y M. Ocampo, Lanús Oeste

Jueves 23 de octubre

Plaza Arias

Carlos Gardel 1301, Lanús Oeste

Viernes 24 de octubre

Plaza Constitución

Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3000, Valentín Alsina

Con esta iniciativa, Lanús Gobierno refuerza su compromiso con la salud pública, promoviendo la prevención y generando espacios de encuentro que fortalecen el bienestar de la comunidad.