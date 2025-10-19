Desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de octubre, Lanús Gobierno instalará nuevas postas saludables en distintas plazas del distrito. Estos espacios funcionarán de 10 a 13 horas y ofrecerán controles médicos gratuitos, atención profesional y actividades físicas para las vecinas y los vecinos, sin necesidad de turno previo.
Durante las jornadas se podrá acceder a:
- Toma de signos vitales, control de peso y talla.
- Talleres de alimentación saludable.
- Actividad física grupal: caminatas guiadas, ejercicios de bajo impacto y circuito activo a cargo de profesores de educación física.
- Charlas informativas sobre el acceso al sistema de salud y programas de acceso a la medicación.
- Juegos y actividades lúdicas saludables.
- Turnos para nutrición.
Los días, horarios y lugares serán los siguientes:
Lunes 20 de octubre
Plaza Alajarin
Coronel Rauch 3520, Remedios de Escalada
Martes 21 de octubre
Plaza Leandro N. Alem
Ramón Cabrero 4201, Monte Chingolo
Miércoles 22 de octubre
Plaza San Martín
Enrique Fernández y M. Ocampo, Lanús Oeste
Jueves 23 de octubre
Plaza Arias
Carlos Gardel 1301, Lanús Oeste
Viernes 24 de octubre
Plaza Constitución
Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3000, Valentín Alsina
Con esta iniciativa, Lanús Gobierno refuerza su compromiso con la salud pública, promoviendo la prevención y generando espacios de encuentro que fortalecen el bienestar de la comunidad.