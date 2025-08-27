La UTN Avellaneda, desde la Secretaría de Bienestar Universitario, realizará una campaña de salud visual, dirigida a toda la comunidad, que estará a cargo de un equipo oftalmológico matriculado.

Se atenderá a todas las personas interesadas con el único requisito de que sean mayores de seis años. Además, *se podrá acceder a marcos para anteojos a precios muy económicos* , en variedad de modelos y colores, y de acuerdo con cada necesidad indicada (lentes polarizados, fotocromáticos, antireflex, blue ray, bifocales, multifocales).

La jornada tendrá lugar el viernes 19 de septiembre, de 16 a 20 h, en el Patio de Comidas del Campus Villa Domínico de la Facultad (av. Ramón Franco 5050). Para participar, completar el siguiente formulario: https://forms.office.com/r/HNpuFYUCe2