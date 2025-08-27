La Diputada Nación, la avellanedense Mónica Litza, participó del acto que el primer candidato a concejal de Avellaneda, Jorge Ferraresi, realizó en el Polideportivo José Mármol de Piñeiro.

“Hoy en Piñeyro. Mi barrio. Mi lugar en el mundo. Orgullosos de una gestión peronista que tiene a cada vecino en el centro de todas las políticas públicas”, expresó Litza en sus redes sociales.

Al referirse a la gestión municipal que se realiza hace años en Avellaneda, la dirigente avellanedenses señaló: “Con déficit cero también se puede crecer con inclusión y equidad como lo demuestra la gestión de @jorgeferraresi donde la única verdad es la realidad”.

“Por eso, el próximo 7 de setiembre respaldemos con nuestro voto todo lo realizado. Vamos a poner mucha esperanza en las urnas para que se cumplan todos los proyectos que ya están en marcha y todos los sueños del pueblo de nuestra ciudad y de nuestra provincia”, finalizó Litza.

En tanto, Ferraresi explicó la importancia y el rol social de los Polideportivos en los barrios de Avellaneda: “Los polideportivos municipales son espacios de encuentro, inclusión y desarrollo deportivo, y esto es algo que el mercado no ofrece: deporte accesible y una comunidad unida. Hoy 30.000 avellanedenses los disfrutan en sus 17 sedes, pero queremos más. Por eso construiremos otros 4 para llegar a 40.000 vecinos y vecinas”.