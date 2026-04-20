La Administración Capra, quien presta tareas en Hudson Park y Ombúes de Hudson quiere otra vez acallarnos por difundir su situación judicial. Acá te mostramos la real situación judicial que ellos, lejos de explicar, buscan desviar para seguir recaudando.

Semanas atrás, en medio del avance de la causa judicial federal que lleva adelante Luis Armella en el polémico tema del barrio cerrado Hudson Park, Capra le envió a El Suburbano una carta documento donde se nos intimidaba para que no sigamos difundiendo los adelantos en el expediente, cosa que obviamente no hicimos. Nuestra tarea es contar la verdad.

Días atrás, luego que el Juez Federal, Luis Armella dictaminara la inhibición de bienes, la prohibición salir del país a 12 empresarios, ordenando frenar la administración del fideicomiso, la Administración Capra puso el rito en el cielo, y ante la repercusión y la realidad palpable frente a sus narices, decidió este lunes enviarle un escueto y poco aclaratorio comunicado a los vecinos a los que les cobran las expensas.

El rol de la Administración Capra segú el escrito del Juez Federal

El juzgado federal de Quilmes destacó que la firma “Capra & Asociados” ejercía un rol central en la administración de los fondos del fideicomiso. Habría operado como una sociedad de hecho, sin registro formal, con empleados sin registrar y facturando al fideicomiso con el CUIT de sus integrantes. Testimonios y documentación indicarían recepción de grandes sumas en efectivo, pesos y dólares, cheques, y negativa sistemática a recibir transferencias bancarias.

El interventor judicial designado por la Justicia Civil y Comercial de Quilmes declaró que personal de Capra había retirado importantes sumas de dinero en efectivo del establecimiento sin dejar constancia contable, previo a tomar posesión del cargo.