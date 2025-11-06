El ministro de Transporte Bonaerense, Martín Marinucci, visitó las instalaciones de una de las principales empresas nacionales dedicadas a la fabricación de carrocerías urbanas, interurbanas y minibuses, ubicada en Avellaneda: Italbus S.A., firma dedicada a la producción de carrocerías para ómnibus urbanos e interurbanos de alta calidad.

Durante la visita, Marinucci fue recibido por el director de la compañía, Miguel Niro, con quien mantuvo una breve reunión antes de recorrer los distintos sectores y áreas de trabajo de la planta, que cuenta con tecnología de vanguardia y más de 330 empleados.

"Es una alegría estar acá, recorriendo una empresa tan pujante, que cuenta con 330 trabajadores que día a día llevan adelante la producción de carrocerías para garantizar el transporte público", destacó Marinucci.

"Siempre es importante escuchar a los trabajadores y ver el compromiso de la empresa con los derechos laborales, la seguridad en los puestos y la calidad de sus procesos productivos", agregó el ministro.

Acompañaron al Ministro durante la recorrida el subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras; el director de Políticas de Transporte Sostenible del MTPBA, Raúl Díaz; y la diputada nacional, Mónica Litza.