El intendente Jorge Ferraresi participó del acto de firma de 283 escrituras para familias de nuestra ciudad.

Durante la ceremonia, el jefe comunal señaló la importancia de estos documentos y destacó “el compromiso de la Provincia en acompañar el aceleramiento de las escrituras”. También, llamó a “construir un país donde este derecho se consolide”.

A partir del trabajo articulado con la Provincia de Buenos Aires, Avellaneda continúa siendo el municipio que más escrituras gestionó en los últimos 17 años, superando con este acto las 12 mil.

De la actividad participaron la escribana adscripta de la Escribanía General de Gobierno, Silvina Vargas, y la secretaria de Desarrollo Territorial local, Mónica Ghirelli.