El Concejo Deliberante de Lanús invita a los vecinos y vecinas a participar de la muestra “Malvinas Argentinas”, organizada en conjunto con el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Lanús. La actividad se llevará a cabo desde el martes 14 de abril hasta el viernes 17 de abril, de 10 a 17 hs en el HCD, ubicado en Av. 9 de Julio 1647, Lanús Este, con entrada libre y gratuita.

La propuesta constituye un espacio de encuentro, reflexión y memoria, en el que se busca rendir homenaje a los excombatientes y a los caídos en la Guerra de Malvinas, reafirmando el compromiso de la comunidad con la causa.

En este marco, el cuerpo también aprobó la Declaración de Interés Legislativo de la Marcha de Antorchas y Vigilia, que recuerda, homenajea y acompaña a los Héroes de Malvinas en cada víspera del 2 de abril en la ciudad de Lanús.

De esta manera, el Honorable Concejo Deliberante de Lanús continúa acompañando iniciativas que fortalecen la memoria colectiva, el reconocimiento a quienes defendieron la soberanía nacional y la reafirmación permanente de que las Malvinas son argentinas.