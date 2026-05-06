El reelecto presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, Bienvenido Rodríguez Basalo, fue el encargado de darle otra cuota de realidad a La Libertad Avanza Quilmes. Y expuso un nuevo papelón de la coordinadora política (¿?), la concejal quilmeña Estefanía Albasetti.

Los resultados fueron contundentes (ver nota aparte), e intensificaron la interna libertaria que no logra ser contenida, y que quedó expuesta con más fuerza en la agrupación de profesionales La Púrpura de LLA, conducida por Verónica Rea, una no profesional que sigue haciendo agua, bajo el paraguas de Albasetti.

La Púrpura no sólo no consolidó lista para las elecciones del Colegio de Abogados de Quilmes, sino peor: Fue parte de un armado que terminó en fracaso desde el inicio, cuando la dupla Rea-Albasetti no convocó a abogados libertarios quilmeños, como el titular del PAMI Regional, Esteban Hoyos; el concejal Leandro Goria; Karina Van Startt, responsable del ANSES Solano; Asencio Riquelme, responsable del ANSES Quilmes; Sol Bosco del ANMAC; Ethel Matecich creadora del grupo La Púrpura, quien pateó el tablero; y la lista sigue.

El dato que no pasó desapercibido para nadie en el mundillo de la política local, y tras un nuevo fracaso vuelve a potenciarse el rumor de que la militante Verónica Rea no sería abogada. Rumor que expone también al coordinador político de la Tercera Sección Electoral, Fabricio Martínez, quien quedó pegado en una foto del sector profesional del mileismo semanas atrás junto a ella.

La pregunta es si la mano derecha del armador Bonaerense Sebastián Pareja sabrá de esta situación, que muestra lo endeble del armado político en Quilmes, y que fuera de videítos en redes la realidad se impone con brutalidad.