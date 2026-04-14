Se realizó una función de “Cine distendido” en el Complejo Cultural Municipal La Humanitaria, donde niños y niñas disfrutaron de la película Rapunzel.

Con organización de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Berazategui, y por impulso del intendente Carlos Balor, este tipo de funciones buscan favorecer la presencia de personas con dificultades sensoriales o en el aprendizaje y condición del espectro autista.

Así es como a lo largo de la proyección no se apaga la luz, no hay destellos, ni sonidos estridentes. Además, los niños y niñas tienen libertad para correr, saltar y moverse.

Una de las referentes de Familias TEA Berazategui Red Federal, Carolina Segovia, explicó: “El cine distendido permite que los niños y niñas se relajen en colchonetas, puedan moverse libremente y expresar sus emociones como quieran”. Y resaltó: “Estas funciones son más amigables con las personas dentro del espectro. Además, son beneficiosas para la comunidad porque los cines distendidos cuestan mucho y en Berazategui son libres y gratuitas”.