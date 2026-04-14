Durante todos los jueves de abril, de 11.00 a 17.30, continúa la feria de emprendimientos locales en la Estación de Gutiérrez (Calle 413 y 455). Es un espacio donde los emprendedores berazateguenses pueden vender y promocionar sus productos.

Esta iniciativa, organizada por la Secretaría de Trabajo municipal e impulsada por el intendente Carlos Balor, busca apoyar la economía local. En la Feria Emprender podrán encontrar productos realizados con impresión 3D, cerámica, sublimados, marroquinería, entre otros trabajos de vecinos y vecinas de nuestra ciudad.

Todos aquellos interesados se pueden acercar a buscar las mejores artesanías de Berazategui. Para conocer más, ingresar en berazategui.gob.ar/emprender.