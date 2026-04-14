Ante la minuta de comunicación del concejal Leandro Goria en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, trascendió el pasado jueves 9 de Abril se habría encontrado un “cargador de arma munido de municiones en el patio de recreo” de la Escuela Secundaria 5, Martin Rico, de Ezpeleta.

Hecho que de confirmarse sería de extrema gravedad, por lo que el Concejo Deliberante coincidió en presentar un proyecto de informe que debería responder el Consejo Escolar, según lo expuesto por la presidenta del bloque de Unión por la Patria Karina Jara.

Instantes antes, Goria le respondió al edil Gabriel Ibarra

Luego de que Ibarra responsabilizara al gobierno nacional por el narcotráfico, Goria no dudó y dio una clase de Derecho en el recinto del Concejo Deliberante.

“Hace referencia de todos los hechos delictivos que hay en la Argentina. Primero, como funcionario tiene la obligación si tiene conocimiento del narcotráfico, ir a presentarse en Yrigoyen (Tribunales Penales) o en el Juzgado (Federal) del doctor (Luis) Armella ponerlo a disposición porque es una obligación”. Y agregó: “Es fácil decir lo que pasa cuando uno no se presenta a la Justicia y cacarea como cualquier vecino, tiene la obligación ante la sociedad porque fue elegido por el voto. Dejemos de hacer show y acerquémonos a la Justicia cuando tenemos conocimiento de un delito”.