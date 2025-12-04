En el Día de la Persona Trasplantada, la Ciudad y el Instituto de Trasplante instalaron frente al Obelisco la muestra visual “No hay más tiempo” para visibilizar la importancia de la donación de órganos y la urgencia que atraviesan las personas que necesitan un trasplante. La obra permanecerá en exhibición hasta el 7 de diciembre.

La instalación del artista Matías Sivori consiste en dos camas hospitalarias -una de adulto y otra pediátrica- sobre las cuales habrá un corazón anatómico que representa a una persona que espera recibir un trasplante. Y en el centro de cada corazón habrá un contador digital en cuenta regresiva, como símbolo de que el tiempo se agota.

“Cerca de 8.000 mil personas necesitan un órgano en la Argentina, de ellos 200 son niños. La gente lamentablemente muere esperando un órgano: cerca del 20% de quienes necesitan un corazón o un pulmón fallecen en lista de espera, por eso la concientización es tan importante y tiene que ser permanente”, sostuvo el presidente del Instituto de Trasplante, Fernando Cichero, en la Plaza de la República. Lo acompañaron el artista y escultor Matías Sívori, y la legisladora porteña Patricia Glize, autora del proyecto de ley que establece el 4 de diciembre de cada año como “Día de la Persona Trasplantada”.

El Instituto de Trasplante es el organismo encargado de coordinar, regular y desarrollar los procesos de donación y trasplante de órganos en la Ciudad. Su misión incluye garantizar la transparencia y la equidad en la procuración e implante de órganos, siempre respetando los derechos de los pacientes.

En setiembre la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley N.º 6.838, que instituyó el “Día de la Persona Trasplantada” con la finalidad de que el Gobierno porteño difunda información y promueva actividades de concientización sobre los derechos de las personas trasplantadas.

La obra en el Obelisco representa una metáfora visual poderosa, que expone el límite extremo al que llegan quienes esperan una oportunidad para vivir. La propuesta invita a reflexionar sobre la urgente necesidad de aumentar la cantidad de donantes de órganos en la Argentina.