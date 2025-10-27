La Ciudad desalojó esta mañana un PH que estaba tomado desde hacía 20 años en Villa Crespo. El operativo en la avenida Juan B. Justo al 2050 estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad: fue el desalojo número 468 desde el inicio de la actual gestión.

En el mismo barrio y a pocos metros, se hizo en septiembre otro desalojo de un inmueble usurpado, en Juan B. Justo y Jufré. Los vecinos habían denunciado que el lugar era un foco de venta de drogas, violencia y que además presentaba riesgo de derrumbe, motivo por el cual fue clausurado. En ese operativo fueron detenidos dos hombres por resistencia a la autoridad.

“Nuestro compromiso es cuidar a la gente que está dentro de la ley. Lo decimos desde el primer día: vamos a ser inflexibles para mantener el orden en el espacio público y vamos a garantizar que se respete la propiedad privada en cada barrio de la Ciudad”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Los operativos para proteger la propiedad privada y mejorar la seguridad en los barrios buscan restituir los inmuebles recuperados a sus legítimos dueños. En menos de dos años se han recuperado sitios históricos que estuvieron ocupados de manera ilegal durante décadas, como la Casa Blaquier en el centro porteño o el edificio conocido como el “Elefante Blanco” de Belgrano. También fueron devueltos recientemente a sus dueños ex hoteles en Constitución y en San Telmo.

Durante la actual gestión se intensificaron además las acciones para mejorar el orden urbano y combatir la venta ilegal. Ya se realizaron 11 megaoperativos para desalojar a unos 17 mil manteros en distintas zonas clave de la Ciudad, como Once, Flores, Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers y Parque Saavedra.

También se desarticularon las ranchadas que había en el aeroparque Jorge Newbery, en la Plaza Lavalle y en el Congreso, y la feria ilegal que funcionaba en la calle Perette en Retiro, lo que permitió liberar múltiples plazas y veredas para facilitar la libre circulación de los vecinos y la limpieza del espacio público.