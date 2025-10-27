Fuerza Patria ganó en Berazategui, durante las Elecciones Legislativas para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. De esta manera, la Lista 507 le sacó una diferencia de casi 11 puntos al segundo.

En ese marco, el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, destacó: “El Peronismo de Berazategui sigue sin perder elecciones. Quiero agradecerle a todos los compañeros y compañeras que hicieron posible el triunfo. Demostramos que somos localistas y que cuando tenemos que jugar por Berazategui, los vecinos y vecinas responden”.

Asimismo, aseguró: “Gracias, de corazón, a todos los y las vecinas que acompañaron e hicieron ganar la Lista 507 de Fuerza Patria en Berazategui. Como siempre, con fuerte espíritu localista, yo me he sentido acompañado por ustedes”.