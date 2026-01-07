La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, recorrió el Polideportivo Municipal, donde ya funciona el programa Escuelas Abiertas en Verano (EAV) 2025, en el que chicas y chicos quilmeños de 3 a 17 años participan de actividades artísticas, lúdicas, deportivas y acuáticas, en establecimientos educativos y predios del distrito, durante el turno mañana y tarde. Además, allí también se lleva adelante la Colonia de Adultos Mayores.

"Pasamos a saludar a quienes ya disfrutan de este programa que funciona en el Polideportivo, un espacio que vuelve a llenarse de juegos, deportes y disfrute en comunidad. Durante enero, niñas, niños y adolescentes participan de diferentes propuestas en el marco de Escuelas Abiertas en Verano, con acompañamiento docente, materiales didácticos y recreación. Además, se inició la Colonia de Personas Mayores, que funciona dos veces por semana y ya reúne a más de 120 vecinas y vecinos inscriptos", señaló Mieri, acompañada por la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez, y su par de Deportes, Nicolás Mellino.

Y remarcó: "Seguimos profundizando estas políticas públicas que ponen el cuidado, la inclusión y la comunidad en el centro, dando continuidad al camino que nos marca nuestra compañera Mayra Mendoza, con un Estado cercano y presente en cada etapa de la vida".

Por su parte, Evangelina Ramírez expresó sobre EAV 2025: "Claramente es una propuesta recreativa y lúdica en una etapa como las vacaciones, que les permite a las familias seguir con sus actividades durante el receso escolar de las y los chicos, pero sobre todo tener una propuesta integral que incluye elementos recreativos, lúdicos y demás para las pibas y pibes de nuestro distrito".

El Programa Escuelas Abiertas en Verano 2025, una iniciativa articulada con la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires y con la Jefatura Distrital, se desarrolla del 2 al 30 de enero, en 46 sedes educativas, y cuenta con más de 4.000 chicos y chicas inscriptos, y que tiene su inscripción abierta en los distintos establecimientos hasta agotar cupos. Además se brinda desde el SAE el desayuno, almuerzo y merienda; y año tras año el Municipio refuerza con material didáctico y de cocina para llevar a cabo una propuesta de calidad: material deportivo y artístico, y utensilios de cocina.

Cabe destacar que algunas escuelas realizan la propuesta en uno de los 3 predios disponibles de la comuna: el de la UOM, el Polideportivo Municipal y Escuela de Educación Agraria Nº 1. Las niñas y los niños que van a las escuelas tienen la oportunidad de asistir también a natatorios 1 o 2 veces por semana; mientras que las y los docentes que realizan las actividades y acompañan son profesoras y profesores de Educación Física, de Artística o docentes de las mismas escuelas.

Particularmente la sede del Polideportivo Municipal funciona de lunes a viernes, en los horarios de 8.30 a 12.30, con tres grupos de asistentes (210 inscriptos) y de 13 a 17, con un solo grupo (75 inscriptos). A lo largo de la jornada de hoy, los niños y niñas estuvieron realizando un proyecto pedagógico referido a pueblos originarios y armaron banderas, brazaletes y pinturas rupestres mediante el uso de material reciclado.

En este contexto, Nicolás Mellino ponderó además, la importancia de la Colonia de Personas Mayores, que funciona los miércoles y viernes de 9 a 12, en el Polideportivo Municipal: "La propuesta es muy variada pero si tienen un hilo conductor, y es que desde que llegan tienen una actividad grupal, luego tienen natación y después alguna actividad más de esparcimiento en el parque y luego el almuerzo se retiran. Nosotros somos un Municipio que se caracteriza mucho por brindar estos tipos de servicios absolutamente gratuitos a su comunidad y a todas las edades". A su vez, y también en el Polideportivo, se llevan adelante clases de natación dictadas por profesores del Municipio para niños, adolescentes y adultos durante todo el año.