La Provincia avanzó con el aval y envío de fondos internacionales para la ejecución de obras y la implementación de servicios en La Matanza y Quilmes.

Según se informó desde la ciudad de las diagonales, la Provincia avanzó con una intervención de perfil social y ambiental en Quilmes, donde el OPISU autorizó el llamado a Solicitud de Propuestas para la contratación del Servicio de Promoción Socioambiental y Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos en el barrio Villa Itatí, una de las zonas más postergadas del distrito.

El servicio tendrá una duración de 12 meses y apunta a mejorar la limpieza del espacio público, fortalecer la gestión ambiental y promover la integración urbana y productiva del barrio. El presupuesto oficial asciende a $449.478.509,23, también con financiamiento del BIRF, y la apertura de ofertas está prevista para el 28 de enero de 2026.