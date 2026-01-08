En línea con las recientes acciones impulsadas por el intendente de Berazategui Carlos Balor, el Concejo Deliberante manifestó su más enérgico repudio a los masivos y permanentes cortes del suministro eléctrico por parte de la empresa Edesur S.A. Además, a través de una resolución, se le exigió a la Compañía la urgente implementación de un Plan de Contingencia para el verano, la instalación de una Guardia operativa en el distrito y la presentación de un informe detallado sobre la inversión realizada en 2025 para mejorar el servicio.

Frente a los reiterados cortes de luz que afectan el bienestar cotidiano de la comunidad, los comercios, las escuelas, los Centros de Salud y el normal funcionamiento de otros servicios esenciales -como la provisión de agua, por ejemplo-, el HCD de Berazategui decidió convocarse en sesión extraordinaria para abordar este problema que tanto aqueja a un gran número de vecinos y vecinas del distrito, como consecuencia del mal desempeño de la empresa Edesur S.A. y la inacción del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Entre otras cosas, mediante la aprobación de esta Resolución (N° 103) -cuyo tratamiento contó con la participación de todos los Bloques partidarios-, el Concejo Deliberante de Berazategui le solicita a la empresa privada Edesur el cumplimiento de los siguientes ítems: a) La implementación urgente de un Plan de Contingencia para el verano 2025-2026, en línea con el Plan de Obras 2024-2025 y las proyecciones para 2026; b) La instalación de una Guardia operativa en Berazategui, con base en el Centro de Transformación Rigolleau; y c) La presentación de un informe detallado sobre la inversión realizada durante el año 2025 para mejorar el servicio en el distrito.

"Nosotros somos concejales, representamos a los y las berazateguenses y, desde este lugar, sentimos que es fundamental acompañar a quienes están atravesando esta situación tan compleja con los cortes de energía eléctrica. Sabemos que esta circunstancia, además, repercute en la falta de agua, algo muy importante para la salud de nuestros vecinos y vecinas", explicó la presidenta del Cuerpo, Lucía Vega.

Y agregó: "Por eso, desde el Concejo Deliberante, decidimos apoyar las acciones judiciales contra Edesur impulsadas por el intendente municipal Carlos Balor y que en su momento inició el doctor Juan José Mussi, quien logró una medida cautelar en 2023 que aún sigue vigente".