Este verano, el Parque Municipal de la Familia y los Animales continuará abierto para que las familias de Berazategui sigan disfrutando de un espacio verde, seguro y al aire libre. Ubicado en Av. Ranelagh y Milazzo, abre todos los días, de 10.00 a 18.00. La entrada es gratuita.



Con una superficie de casi 7 mil metros cuadrados, el Parque ofrece una amplia variedad de especies vegetales autóctonas y sectores recreativos para todas las edades, que incluyen un reloj solar y juegos infantiles.

Las y los visitantes pueden ingresar con sus animales de compañía, siempre con correa, collar y chapita identificatoria. Y se recuerda llevar bolsitas para levantar sus desechos.

Para una mejor experiencia, se aconseja asistir con ropa y calzado cómodos, además de utilizar protector solar.

Quienes deseen conocer más sobre los servicios gratuitos destinados a los animales de compañía, que brinda la Municipalidad de Berazategui, pueden ingresar en corazondezonasur.com.ar.