Los trabajadores de Hermanos Ciocca S.A. (Ciocca Plásticos), la emblemática planta de materiales eléctricos ubicada en Mario Bravo 1158 de Banfield, se encontraron con el portón cerrado, un candado y el silencio absoluto de la patronal. En la calle 17 familias que se encontraron con la sorpresa, pese que la industria padecía durante meses numerosas deudas.

Tras el cierre, denunciando que la empresa les adeuda ocho meses de sueldo y tres aguinaldos. Situación de Ciocca no es solo una crisis financiera, sino lo que los operarios califican como un “vaciamiento sistemático”: Denuncian que la empresa no paga cargas sociales desde octubre de 2023; Los trabajadores no tendrían ART ni obra social vigente.

Según los delegados, la fábrica seguía produciendo y vendiendo de contado, pero ese dinero no se veía reflejado en los recibos de sueldo.