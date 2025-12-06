Tras la licencia de la intendenta Mayra Mendoza, que el 10 de diciembre asumirá como Diputada Provincial, nueva conformación del Gabinete Municipal.

El jefe de Gabinete será Joaquín Desmery, que a lo largo de la gestión se venía desempeñando como Secretario de Educación, Culturas y Deportes.

Mientras que la Secretaría de Gobierno quedará a cargo de Florencia Esteche. En tanto, Nicolás Mellino estará al frente de la Secretaría de Deportes. Y Evangelina Ramírez será la nueva Secretaria de Educación y Culturas.

El resto de las áreas seguirán como hasta ahora; Eva Mieri como intendenta interina, Joaquín Desmery como jefe de Gabinete, Florencia Esteche en Gobierno, María Eva Stoltzing en Hacienda, Claudio Carbone en Legal y Técnica, Carolina Begue en Salud, Florencia Di Tullio en Niñez, Fabio Báez en Participación Ciudadana, Roberto Gaudio en GIRSU, Alberto De Fazio en Comunicación, Bárbara Cocimano en Mujeres, Evangelina Ramírez en Educación y Cultura, Nicolás Mellino en Deportes, Ceci Soler en Obras, Sebastián García en Servicios Públicos, Gaspar De Stéfano en Seguridad, Julián Bellido en Fiscalización y Control Comunal, y Lucas Schuld en Ordenamiento Urbano.