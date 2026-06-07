Ni el Congreso ni la Casa Rosada contaban con la infraestructura necesaria para recibir a las cientos de miles de personas que se espera participen de la despedida de Carlos "Indio" Solari. Ante esa situación, el intendente Jorge Ferraresi puso a disposición el Polideportivo José María Gatica, en Parque Domínico, un predio con capacidad y logística para albergar una convocatoria de semejante magnitud.

Pero la elección de Avellaneda también tiene una fuerte carga simbólica. Además de ser la Capital Nacional del Fútbol, la ciudad está profundamente ligada a la cultura popular, el deporte y la historia obrera argentina.

La despedida del exlíder de Los Redondos une así a una figura que marcó generaciones con un territorio donde las xpresiones colectivas forman parte de su identidad.

Por Maite Vila @traductora,maite

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