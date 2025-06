La CAME (Confederación de la Mediana Empresa) advirtió que el consumo "no repunta" en Argentina, a pesar de promociones y financiación, con una caída sobre otra caída en comparación con el año anterior.

Salvador Femenía, secretario de prensa de CAME, lamentó que la rentabilidad de los comerciantes es muy reducida y que les cuesta amortizar los costos fijos, que han aumentado por las tarifas. Explicó que, si bien se ofrecen descuentos de hasta el 50% y planes de 12 cuotas, esto no es suficiente porque los consumidores tienen menos dinero disponible, con el 50% de las personas sin llegar a fin de mes. Femenía criticó que, bajo la administración actual, no se han bajado impuestos, sino que se sumó el Impuesto a las Ganancias, encareciendo el precio final y profundizando la caída del consumo.

En relación a datos concretos, la nota menciona que el consumo en supermercados del NOA (Noroeste Argentino) bajó un 3,3% en abril de 2025 en comparación con abril de 2024. Aunque la facturación en los supermercados creció, la inflación del 48,9% en la región superó ese aumento, resultando en una caída real del consumo. Estos datos provienen de la Encuesta de Supermercados del INDEC, siendo la última información disponible