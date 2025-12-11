El Intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un amparo con medida cautelar contra la Resolución 1843/2025, relacionada con la concesión de la Autopista Richcheri-Ezeiza-Cauelas y las Rutas Nacionales 3, 5, 205 y 226.

El objetivo "es proteger a los usuarios viales de los abusos que sufrirán con el plan del Gobierno Nacional denominado Red Federal de Concesiones (RFC), que se considera un falso peaje inconstitucional e injusto".

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) celebra y respalda la decisión del Intendente Gray y busca recuperar las rutas por parte del Estado, poniendo fin al ciclo de privatización en Argentina. CONADUV propone implementar un proyecto vial libre de peaje y un sistema de transporte multimodal (vial, ferroviario y fluvial) como política de Estado.