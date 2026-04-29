El Gobierno oficializó una reorganización en la Jefatura de Gabinete a través del Decreto 269/2026 que afecta a áreas encargadas exclusivamente del cambio climático y a la Dirección de Bosques.

Los puntos más críticos:

Baja de rango para los Bosques Nativos: la Dirección de Bosques Nativos (Nivel III) pasa a ser una Coordinación de Bosques Nativos (Nivel IV).

Si bien mantiene funciones operativas para aplicar la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos, el cambio implica una pérdida de jerarquía y autonomía administrativa.

Desaparecen las áreas de cambio climático: el decreto elimina las unidades específicas que lideraban la agenda climática. Derogaron la Dirección Nacional de Desarrollo Sostenible y Gestión Climática y la Dirección de Impacto Climático.

Esta última, tenía como funciones desarrollar metas para reducir las emisiones y monitorear el cumplimiento de compromisos ambientales, incluyendo la actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), que son los planes de acción climática que cada país se compromete a presentar bajo el Acuerdo de París.