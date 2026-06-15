El encuentro se desarrolló en el Club Los Rojos con el objetivo de recuperar los juegos tradicionales, el encuentro cara a cara y el fortalecimiento de los lazos barriales frente al avance de las pantallas.

El evento contó con una masiva convocatoria de familias, niños y niñas que se acercaron con el objetivo compartido de llenar sus álbumes en comunidad. La actividad se consolidó como un espacio alternativo de recreación saludable en un contexto actual profundamente digitalizado. El senador provincial Emmanuel Santalla participó de la jornada y destacó el valor social e histórico de estos clubes de barrio como puntos de encuentro fundamentales para la comunidad.

"Qué lindo ver el club lleno de chicos y chicas cambiando figuritas y jugando. En tiempos donde las pantallas nos alejan, estos encuentros nos recuerdan la importancia de mirarnos a los ojos, encontrarnos y disfrutar con otros", expresó Santalla, agradeciendo además el enorme acompañamiento de los vecinos que se sumaron a la iniciativa.

El evento no solo cumplió la ilusión de los más chicos de avanzar con sus colecciones, sino que funcionó como un recordatorio del rol social y afectivo que cumplen las instituciones deportivas locales en el conurbano bonaerense, promoviendo la solidaridad, el compañerismo y el sentido de pertenencia entre distintas generaciones.