Un importante incendio afectó este viernes a un depósito de lana y telas ignífugas Dean Funes y Montes de Oca. El fuego ocurrió en un depósito de aproximadamente 30 x 20 metros, donde el personal del cuerpo de bomberos de Avellaneda trabajó intensamente durante más de nueve horas para controlar el siniestro y evitar su propagación.

El operativo comenzó a las 10:20 y se extendió hasta las 21, debido a la complejidad del incendio y a la gran cantidad de material combustible almacenado en el lugar. Para combatir las llamas, los equipos utilizaron dos líneas de 45 milímetros y una línea de alta presión, herramientas fundamentales para contener el fuego y proteger las áreas cercanas.

Según relata el personal, uno de los mayores desafíos fue garantizar el suministro constante de agua durante toda la intervención. Por la magnitud del operativo, se realizó la extracción de agua desde un recurso hídrico ubicado a distancia, montando una cadena de abastecimiento de unos 500 metros mediante varias autobombas hasta el depósito afectado. Asimismo, utilizaron un máquina Botcap, alquilada por la Municipalidad de Avellaneda, para retiran los escombros.

Gracias al trabajo coordinado de aproximadamente 45 bomberos voluntarios de Avellaneda y al despliegue de recursos hidráulicos, el incendio pudo ser extinguido en su totalidad sin que se registraran personas heridas. Sin embargo, las causas del siniestro continúan bajo investigación.