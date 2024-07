Se inauguró el nuevo pavimento de la calle 264 A entre 206 y 207, en el barrio Los Cedros -Sourigues-, en un acto encabezado por el intendente Juan José Mussi, que contó con el acompañamiento de la comunidad educativa del Jardín de Infantes N° 942, vecinos y vecinas.

Se trata de dos nuevas cuadras de carpeta asfáltica sin cordón cuneta, con zanjeo y caños; reductores de velocidad y una nueva vereda. Estos trabajos fueron realizados íntegramente con inversión de la Municipalidad de Berazategui y permitirán mejorar la calidad de vida y la accesibilidad para la comunidad, así como favorecer la circulación peatonal y vehicular.

"Es una alegría poder inaugurar una obra como esta, en estos tiempos, con fondos municipales", aseguró Mussi. Y continuó: "Era importante realizarla porque es un acceso al Jardín que facilita la llegada de los docentes y de los nenes con sus familias. No vamos a aflojar, vamos a seguir haciendo cosas. Somos tremendamente localistas; no podemos resolver desde aquí los problemas nacionales ni provinciales, pero tratamos de resolver los problemas de todos los días a los vecinos. No aflojen, solos no podemos".

Además, el Intendente subrayó: "Valoramos mucho la educación y le damos prioridad. Es más fácil educar cuando las condiciones del Jardín son buenas y cuando pueden tener un acceso como este. Eso es favorecer la educación pública. No se puede salir de las crisis sin educación, de eso no tenemos dudas. Gracias a las familias, a los docentes, auxiliares y vecinos".

Por su parte, Claudia Rubbo, vicedirectora del Jardín de Infantes N° 942, expresó: "Hoy estamos unidos para inaugurar este asfalto tan deseado por nuestra institución, gracias al trabajo en conjunto con la Municipalidad de Berazategui. También se solicitaron reductores de velocidad para garantizar la seguridad. Trabajar en conjunto es progresar".