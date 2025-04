Las manifestaciones de esta condición en niños o niñas pueden incluir: poco contacto visual, no responder cuando lo llaman por su nombre, no balbucear ni señalar, no utilizar gestos ni palabras, evitar jugar con otros niños o niñas, demostrar no comprender lo que le dicen, repetir palabras o frases muchas veces, tener reacciones inesperadas frente a pequeños cambios de rutina o mostrar intereses repetitivos. Ante estas conductas, es importante consultar con un profesional. Para ello, los vecinos pueden acercarse al Centro Municipal de Salud Mental Dr. Ramón Carrillo (Av. 14 y 131), de lunes a viernes de 13.00 a 14.00 y a los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), personalmente o por teléfono. En berazategui.gob.ar/salud se puede conocer cuáles son.