A casi dos años que el que supo ser un tradicional colegio de Quilmes, Mancedo, informara intempestivamente a la comunidad educativa su cierre por problemas económicos, finalmente la propiedad es puesta en venta.

Un cierre que dejó atrás casi 90 años de trayectoria y que ahora vaya a saber en qué se convertirá.

El cartel que fue recientemente colocado luego de dos años de su cierre informa la importancia de la propiedad: Más de 2 mil metros cuadrados de terreno, con más de cuatro mil metros cuadrados construidos. Y fundamentalmente: Con salida a dos calles.

Negocios son negocios. Y lo que fue un tradicional colegio dejó de ser negocio a fines del 2023.