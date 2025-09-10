Con el propósito de erradicar puntos de arrojo clandestinos y mejorar la higiene urbana, la Municipalidad de Berazategui llevó adelante una nueva semana de operativos de limpieza y recolección de residuos, del 29 de agosto al 4 de septiembre, en distintos barrios del distrito.

Los agentes del área de Higiene Urbana de la Secretaría de Obras Públicas recorren diariamente las calles con vehículos, maquinaria y herramientas, para garantizar el orden y la limpieza en los espacios públicos. Durante la última semana, los trabajos alcanzaron a los siguientes barrios y localidades:

Viernes 29/08: Río Encantado, Barrio Marítimo, El Ombú, La Primavera, Santa Carmen, Alejandro 1°, Gral. Mosconi, Villa La Merced, Las Casillas, Barrio Americano y El Progreso.

Sábado 30/08: San Pedro, Santa Carmen, Villa Chingolo, 3 de Junio, Las Manzanas, Villa Rial, Gral. Mosconi, Villa La Merced, Las Casillas y Barrio Americano.

Domingo 31/08: Gral. Mosconi, Villa La Merced, Las Casillas, Barrio Americano, Villa Chingolo y Plátanos.

Lunes 01/09: Las Manzanas, Plátanos, Villa Matilde, Las Casillas, Gral. Mosconi, Barrio Americano y Villa La Merced.

Martes 02/09: Villa Rial, Kennedy Norte, Plátanos, Villa Matilde, Barrio Americano y Comandante Ramos.

Miércoles 03/09: Jacarandá, Nicolás Videla, Gral. Belgrano, Compal, 3 de Junio, Santa Rosa, Villa Chingolo, Kennedy Norte, Gral. Mosconi, Villa La Merced, Las Casillas y Barrio Americano.

Jueves 04/09: Villa Matilde, Barrio Las Hermanas, Almirante Brown, La Serranita, Meirana, Gral. Mosconi, Villa La Merced, Las Casillas, Barrio Americano y Los Manzanos.

Desde el Municipio se recuerda que los residuos domiciliarios deben sacarse debidamente embolsados, al cesto de la puerta de los domicilios, de domingo a viernes (los sábados no).

Aquellos que sean voluminosos (no convencionales), como ramas, escombros, chatarra, artefactos electrónicos, muebles, entre otros, pueden llevarse al Centro Municipal de Gestión Sustentable, donde recibirán un tratamiento adecuado. Este espacio, ubicado en Av. Padre Mugica (33) y 162, abre de lunes a viernes de 6.00 a 16.00; y los sábados de 6.00 a 13.00.

Asimismo, la Municipalidad reitera que se están aplicando multas de hasta un millón de pesos a las personas que arrojan basura en la vía pública, generan basurales a cielo abierto o no cumplen con las medidas sanitarias y urbanas correspondientes en calles, veredas y propiedades privadas. Los vecinos y vecinas pueden denunciar, en el momento, a quienes ensucian: 0800-999-2525/0247 (Centro de Operaciones Municipal -COM-). Atiende todos los días, las 24 horas.