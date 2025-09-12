Del cuatro al séptimo lugar fue la modificación que ordenó la Cámara Nacional Electoral de los candidatos de Fuerza Patria en la Boleta Única de Papel (BUP) para las próximas elecciones nacionales en territorio bonaerense.

La medida se produce luego de un planteo de Fuerza Patria ya que el partido político "Liber.ar", que estaba a su lado en la boleta tenía el mismo color y eso podía confundir al votante.

En las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre se votará por primera vez con la BUP en reemplazo de la tradicional lista sábana.