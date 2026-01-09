Tras la oficialización del Ministerio de Economía bonaerense, los municipios de la región consolidan una mejora en el reparto de fondos. Lomas de Zamora encabeza las subas, mientras que Lanús y Quilmes logran incrementos clave para la gestión local.

La publicación del Coeficiente Único de Distribución (CUD) para el ejercicio 2026 ha traído alivio a la mayoría de los intendentes de la zona sur del Gran Buenos

Aires. En un escenario de alta sensibilidad fiscal, el esquema diseñado por la cartera de Pablo López revela un fortalecimiento del bloque regional en el reparto de la coparticipación provincial.

Lomas de Zamora: El gran salto

El distrito conducido por la gestión lomense se posiciona como el máximo beneficiario del nuevo cálculo. Con un salto que va de 2,98290 a 3,04850, Lomas de Zamora no solo lidera el crecimiento en la región, sino que se despega del resto, asegurando una mayor masa de recursos para gastos corrientes y servicios de salud, uno de los pilares que suele mover la aguja del coeficiente.

El "Eje del Sur" consolida su posición

Para los municipios de Quilmes y Berazategui, el 2026 inicia con buenas noticias presupuestarias.

* Quilmes logró quebrar la barrera del 1,97 para situarse en 1,99122.

* Berazategui acompañó con una suba que lleva su participación al 1,67827.

Aunque en términos nominales parecen variaciones mínimas, en el mundo de las finanzas municipales cada milésima representa millones de pesos que permiten a las comunas absorber los incrementos salariales y el mantenimiento de infraestructura sin depender exclusivamente de la recaudación de tasas locales.

Estabilidad y ajustes quirúrgicos

Distritos como Almirante Brown y Florencio Varela presentan lo que en la jerga económica se denomina un "crecimiento técnico". Con variaciones mínimas (Brown pasó de 2,01026 a 2,01042), ambos municipios logran el objetivo primordial de cualquier intendente: no perder participación ante el crecimiento de otros distritos del interior o del norte del conurbano.

Lanús y Avellaneda: Sintonía en alza

Otro dato relevante es la recuperación de Lanús, que bajo la nueva estructura escala de 1,61701 a 1,63819. Por su parte, Avellaneda mantiene su curva ascendente superando el 1,19 de coeficiente.

"El CUD es la columna vertebral de nuestra autonomía. Ganar puntos en este reparto es lo que nos permite planificar obras sin quedar asfixiados", explicaron fuentes municipales tras conocerse los datos.

El trasfondo del cálculo

Cabe recordar que el CUD se actualiza anualmente en base a variables como la población (según el último Censo), el régimen de salud (camas ocupadas, consultas médicas) y la capacidad contributiva. Los números de este 2026 reflejan, en parte, el peso sanitario de la zona sur, que ha mantenido niveles de atención hospitalaria pública por encima de la media provincial.