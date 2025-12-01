Lanús Gobierno informa que desde este lunes 1 al domingo 14 de diciembre, se encuentra abierta la preinscripción para que niños y niñas de 6 a 12 años inclusive puedan participar de la Colonia de Verano 2026 en el Parque Central Las Colonias, ubicado en Salta y Purita, en la localidad de Remedios de Escalada.

Esta propuesta funcionará de manera quincenal: del lunes 5 al viernes 16 de enero y del lunes 19 al viernes 30 de enero, de 8 a 12 (turno mañana) y de 13 a 17 (turno tarde). La misma tiene la finalidad de que los chicos y las chicas del distrito puedan disfrutar de distintas actividades recreativas por la temporada estival.

Los interesados y las interesadas en formar parte deberán completar el formulario que está en el enlace www.lanus.gob.ar/colonia2026 y, como segundo paso, tendrán que concurrir presencialmente al Parque de lunes a domingos, de 9 a 18 y presentar la ficha de autorización impresa, con fotocopia del DNI del menor y del tutor, madre o padre.