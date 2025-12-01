Ante la información brindada por la DGI, el juez Federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó un allanamiento en la sede central de la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

En total son 19 los operativos buscan sumar a una causa en la que se investiga una maniobra de lavado de dinero en el Club Atlético Banfield. Por lo que efectivos de la Policía Federal (PFA) llegaron a la sede central de Sur Finanzas, en el centro de Adrogué.

Según informó LA NACION, el ranking de los clubes lo encabezan San Lorenzo, con $660 millones, Racing Club, con $100.005.990, y Argentinos Juniors, con $200 millones transferidos. También están mencionados otros clubes como Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y Defensores de Glew. En la mayoría de los representantes del Ascenso no figura el monto transferido.