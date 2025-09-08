Decir la palabra Newcom a muchos puede sorprenderlos, a otros les suena familiar y para muchos adultos mayores es el deporte que los volvió a poner en el camino de la diversión, de la amistad y de poder compartir un deporte entre amigos.

Hagamos un poco de historia.....Este deporte nació en 1895 en Nueva Orleans, Estados Unidos, bajo la dirección de Clara Gregory Baer, quien buscaba una alternativa al vóley que no requiriera golpes con las manos.

Jugar Newcom hace bien a la salud dicen los médicos especialistas en adultos mayores y la pregunta es por que?Jugar newcom es beneficioso porque promueve la salud física, mejora la coordinación, equilibrio, flexibilidad, fuerza y salud cardiovascular, la salud mental, reduce la soledad, combate el estrés y fomenta la autoestima y la integración social,permite hacer nuevos amigos, pertenecer a un grupo y disfrutar de un ambiente de compañerismo y diversión.Es un deporte inclusivo y accesible que no requiere experiencia previa y ofrece una alternativa recreativa y vital para personas de todas las edades.

En la próxima edición sabremos cuando comenzó a practicarse y fomentarse este deporte en Argentina y lugares donde podés practicarlo.