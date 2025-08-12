El concejal y ex candidato a intendente de Berazategui, Dante Morini, oficializó la creación de un nuevo bloque en el Concejo Deliberante, desvincu-lándose de La Libertad Avanza a nivel local. La decisión se enmarca en un "profundo desacuerdo con la conducción del partido en el distrito", encabezada por Mario Molver.

La nueva bancada llevará el nombre 'Creo en Bera'. Desde ese espacio, Morini afirmó que continuará "trabajando incansablemente por mejorar la calidad de vida de los berazateguenses, como lo he hecho de manera ininterrumpida desde mi asunción como concejal".



En la nota presentada a la presidente del HCD, el edil subrayó que "el pueblo de Berazategui merece que sus representantes fortalezcan la vida democrática en pos de la unidad y de la creación de un espacio político de renovación generacional distrital. Y que, en consecuencia, se tomen decisiones inteligentes, por encima de las limitaciones, temores e inseguridades personales de los dirigentes".

Dante Morini se fue de la filial local del Partido Conservador Reaccionario (ex La Libertad Avanza).