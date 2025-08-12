El presidente de la Asociación Cultural Mariano Moreno de Bernal, Martín Iglesias, anunció a los medios locales que la entidad convocará próximamente a una Asamblea Ordinaria. El objetivo de esta reunión es poner a consideración de los socios el balance de la institución, el cual está siendo certificado por el estudio contable.

Entre numerosos vecinos y socios empieza desde hace un tiempo a preocupar el presente de la entidad, con varias deudas sobre sus hombros, sobre todo por numerosos juicios laborales en proceso final, y el futuro incierto de la Plazoleta ubicada en la esquina de Belgrano y 25 de Mayo del centro bernalense.

Iglesias agradeció el interés y la difusión que los medios El Suburbano, Bernal TV y Bernales le están dando a la situación de la Biblioteca. Además, confirmó que buscará coordinar una entrevista conjunta con los periodistas y solicitó su colaboración para una campaña de difusión, con el fin de comunicar la problemática y la situación actual de la institución.