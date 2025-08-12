Con el objetivo de poner en el centro de la agenda a los vecinos, Nuevos Aires presentó oficialmente “Tu Municipio, Tu Decisión”, una herramienta digital de escucha vecinal que permitirá a los ciudadanos de cada localidad de la provincia dejar sus propuestas, opiniones y sugerencias para transformar su comunidad.

La plataforma, disponible en NuevosAires.com/tuvoz, invita a todos los vecinos a participar de manera abierta y directa, aportando ideas sobre temas clave como seguridad, educación, salud, infraestructura, desarrollo productivo y medio ambiente.

“Queremos que las prioridades para cada municipio las definan quienes mejor lo saben: sus propios vecinos. Esta plataforma es una invitación a escucharlos, sin intermediarios, y a construir un plan real de transformación desde abajo hacia arriba”, señalaron desde Nuevos Aires.

Además de su plataforma de gobierno, que ya funciona en NuevosAires.com, el movimiento busca que el debate y las decisiones comiencen en cada barrio, en cada pueblo y en cada ciudad, priorizando la participación ciudadana como motor de cambio.

Con esta herramienta, Nuevos Aires refuerza su compromiso de escuchar para transformar, consolidando un espacio donde la voz de la comunidad sea protagonista en la definición de políticas locales.

Más información y acceso a la plataforma: NuevosAires.com/tuvoz