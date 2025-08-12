El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense; Andrés Larroque, la intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra; y el primer candidato a concejal por Fuerza Patria Avellaneda, Jorge Ferraresi, encabezaron la inauguración de la sede Nueva Argentina del Envión, el programa de inclusión y desarrollo para jóvenes de 12 a 21 años en situación de vulnerabilidad.“El Envión es uno de nuestros orgullos. En este espacio nuestrxs pibxs no sólo aprenden a ser ciudadanxs, sino que también reciben amor y contención”, señaló Magdalena Sierra.

Por su parte, Larroque aseguró que “Axel Kicillof, Jorge Ferraresi y Magdalena Sierra son grandes administradores y ponen los recursos donde más se necesita la presencia del Estado”.

“Milei vino a destruir la soberanía, las capacidades del Estado y la esperanza del pueblo”, expresó el Ministro al tiempo que subrayó: “A la crueldad le respondemos con más comunidad”.

Durante el acto también se firmó la adhesión al Programa Mayores Bonaerenses Activos que otorga 100 becas con una inversión de $4.000.000 por mes.

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Dirección Provincial de Economía Social entregaron kits de peluquería con máquinas, planchitas y tijeras, de manicura con esmaltes, cabina y torno, y kits para adultos mayores de jardinería, electricidad y tejido.

Del acto participaron la candidata a diputada provincial, Romina Barreiro; la directora Provincial de Juventudes, Ayelén López; la directora del Envión, Carolina Schmukler; la directora Provincial de Economía Social, Florencia Villar; el subsecretario de Organización Comunitaria; Santiago Fidanza; la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia; el subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires; Cristian Cardozo, y la coordinadora de esta sede, Alejandra Miranda.